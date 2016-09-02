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Глава Торгово-промышленной палаты предложил ввести систему KPI для губернаторов и их замов

Экономика и бизнес
2 сентября, 18:39 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
Сергей Катырин также отметил, что система KPI должна быть рассчитана даже на самого маленького клерка в муниципальном органе, который будет понимать, что система его контролирует
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Необходимо разработать систему ключевых показателей эффективности (KPI) для губернаторов и их заместителей в рамках работы с зарубежными инвесторами в российских регионах.

Такое мнение высказал в интервью ТАСС президент Торгово- промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Для губернаторов и их заместителей нужно создать систему KPI в рамках работы с зарубежными инвесторами. Муниципальные власти должны иметь прямую зависимость получения премий по итогам своей работы с инвесторами", - отметил Катырин.

По его словам, система KPI должна быть рассчитана даже на самого маленького клерка в муниципальном органе, который будет понимать, что система его контролирует. Бонусы будут рассчитаны в зависимости от того, сколько инвесторов привлекли региональные власти, какие средства "приземлились" в регионе, как быстро оформили разрешительную документацию и согласовали смету. "Прозрачность - хороший метод в борьбе с коррупцией. А чтобы все процедуры были прозрачными, каждый госслужащий должен знать, что он конкретно делает и как можно его проверить", - добавил президент ТПП.

KPI - это ключевые показатели деятельности предприятия, которые помогают организации в достижении стратегических и операционных целей. Использование ключевых показателей эффективности дает организации возможность оценить свое состояние и помочь в оценке реализации стратегии.

Генеральный директор АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ) Денис Тихонов в ходе Восточного экономического форума отметил, что эффективность освоения привлеченных инвестиций на территориях промышленных парков и территориях опережающего развития оценивается по системе KPI.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.

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