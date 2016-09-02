Ткачев предлагает ФАНО и Минфину обсудить финансирование программ селекции

АСТРАХАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев предлагает Федеральному агентству научных организаций (ФАНО) и Минфину проработать вопрос финансирования программ селекции импортозависимых культур. Об этом он заявил на совещании в Астрахани.

"Предлагаю ФАНО России усилить работу по подготовке программ развития селекции и семеноводства наиболее импортозависимых культур до 2030 г. и проработать вопрос их финансирования совместно с Минфином России", - сказал Ткачев. По мнению министра, это даст импульс к развитию отечественного семеноводства, а также поможет снизить зависимость от импортных семян.

Как отметил глава Минсельхоза, в России последние два года наметилась тенденция снижения импорта семян - на 15-20% в зависимости от сельхозкультуры. Однако по ряду сельхозкультур зависимость от импорта сохраняется. Так, по итогам I полугодия 2016 г. зависимость от семян сахарной свеклы составляет до 76%, привел пример министр.

Как ранее сообщали в Минсельхозе, до 2020 г. в России планируется ввести в эксплуатацию 87 селекционно- семеноводческих центров, в том числе построить 61 центр и модернизировать еще 26.