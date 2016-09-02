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Google попросит ФАС продлить срок выполнения предписания

Экономика и бизнес
2 сентября, 18:45 UTC+3
Ведомство рассмотрит обращение компании в рабочем порядке
Материал из 1 страницы
© EPA/ANDREW GOMBERT

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. ФАС России получила ходатайство от Google о продлении сроков исполнения предписания, говорится в сообщении российского ведомства в Telegram.

"Ведомство рассмотрит обращение компании в рабочем порядке", - приводит пресс-служба слова начальника управления регулирования связи и ИТ ФАС России Елены Заевой.

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Ранее сообщалось, что Google может получить еще один штраф, если не выполнит предписание ФАС об устранении нарушений антимонопольного законодательства за 8 дней с момента изготовления решения суда.

17 августа 2016 г. девятый арбитражный апелляционный суд отказал Google в апелляции по делу с ФАС. В "Яндексе", который проходит свидетелем по данном делу, заявили, что поддерживают решение суда. 16 августа ФАС заявила, что договориться с Google о мировом соглашении не удалось.

Суть дела

ФАС в сентябре 2015 года признала Google - Google Inc. и Google Ireland Ltd. - нарушившей закон о защите конкуренции (ч.1 ст.10) по жалобе "Яндекса". Нарушение заключается в том, что для работы магазина Google Play на платформе Android (которой владеет Google) приложения корпорации должны быть обязательно установлены на устройство, причем размещены на приоритетных местах. Также поисковая система Google должна использоваться по умолчанию. При этом компания ограничивает возможности предустановки конкурирующих приложений.

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Google не согласилась с решением ФАС и обратилась в суд. В качестве третьего лица по делу выступил "Яндекс". Однако иск американской корпорации к ФАС был отклонен. Позднее Google подала апелляцию. Девятый арбитражный апелляционный суд несколько раз откладывал рассмотрение дела между ФАС и Google.

11 августа ФАС назначила Google штраф в размере 438,1 млн рублей. Американская корпорация получила уведомление от ФАС о назначении штрафа и определит дальнейшие действия после изучения этого решения.

Глава ФАС Игорь Артемьев указывал, что, исходя из опыта ведомства, Google может оспаривать решение службы минимум год, поэтому процесс устранения нарушения и выплаты штрафа может затянуться до 2017 года.

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