Подгузов: МЭР РФ предлагает ВЭБ развивать "зеленые" инвестиции и проектное финансирование

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает ВЭБ в новой стратегии сосредоточиться на развитии двух направлений: развивать энергоэффективные проекты и "зеленые" инвестиции, а также развивать проектное финансирование, сообщил в интервью ТАСС заместитель главы Минэкономразвития РФ Николай Подгузов.

Новая стратегия ВЭБ, разработанная руководством страны, была представлена в свое время и концептуально одобрен наблюдательным советом, но при этом поступило предложение его доработать.

"Мы заинтересованы в усилении функций Внешэкономбанка, как классического банка развития. То есть участие в тех проектах, которые может быть не до конца не то чтобы очевидны коммерческим банкам, а, скажем, обладают более низкой формой рентабельности либо они являются долгосрочными", - сказал чиновник.

В частности, речь идет о вложениях в энергоэффективные проекты и об инвестировании в так называемый зеленый проект.

"Эта тема, на мой взгляд, будет только усиливаться по мере ратификации со странами Парижского соглашения по поводу выбросов, например. Вопросы энергоэффективности в конце концов могут быть завязаны на долгосрочной конкурентоспособности российской экономики и, в том числе, конкурентоспособности экспортного потенциала", - пояснил он.

Вторая тема, которая могла бы быть тоже актуальной - это участие ВЭБ в развитии инструмента проектного финансирования.

"Нам надо переключить как бы эту программу, источник фондирования долгосрочный. Допустим, мы считаем, что якорными инвесторами могли бы выступить, например, негосударственные пенсионные фонды. Но для этого нам надо для них сделать продукт. А продукт этот может заключаться в секьюритизированных инструментах с рейтингом, которые были бы привязаны к этим проектам. Для этого необходим структуратор этих ценных бумаг и некий такой центр секьюритизации, некий мастер-фонд", - полагает Подгузов.

По его словам, эти две темы Минэкономразвития предлагает в качестве базовых ВЭБ для того, чтобы банк работал как классический институт развития. "Соответственно мы обсуждаем это все и пытаемся с ВЭБом прийти к полному взаимопониманию по этим вопросам. Задача правительством поставлена на осень. Ну, то есть мы должны здесь в ближайшие месяцы все это как бы предложить", - сказал чиновник.