Голодец: речь об отмене накопительной части пенсии не идет

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Речь об отмене накопительной части пенсии не идет, эта система имеет право на жизнь и должна поддерживаться абсолютно всеми институтами развития. Об этом заявила в интервью ТАСС вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"У нас в пенсионной стратегии, которая была принята правительством в 2012 году, заложен отдельный блок - развитие негосударственного пенсионного обеспечения. Это очень важная составляющая всей пенсионной реформы и всей пенсионной системы. Эта система имеет право на жизнь, она должна поддерживаться абсолютно всеми институтами развития", - сказала Голодец.

По ее словам, в России сегодня негосударственным пенсионным обеспечением охвачено более 8 млн человек.

Однако, по словам Голодец, эта система требует реформирования. "Мы должный перейти на индивидуальную систему договоров. Государственная система не может здесь участвовать, потому что каждый человек должен сам выбирать решения, выстраивать договоры с негосударственными пенсионными фондами. Это должна быть абсолютно отдельная от государства система", - сказала вице-премьер.

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