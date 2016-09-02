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Козловский с фильмом "На районе" получит "скидку" от властей Приморья

Экономика и бизнес
2 сентября, 19:21 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, сентября. /ТАСС
"Скидка" является широко распространенным в мировой практике способом компенсации затрат кинокомпаний, фильмы которых способствуют росту туристической привлекательности региона
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ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Криминальная драма Ольги Зуевой "На районе", одним из продюсеров которой выступает известный актер Данила Козловский, станет первым получателем так называемой "скидки" от властей Приморского края, заявил ТАСС вице-губернатор края Илья Ковалев.

"Скидка" является широко распространенным в мировой практике способом компенсации затрат кинокомпаний, фильмы которых способствуют росту туристической привлекательности региона. Три российских региона, Приморский край, Калининградская и Астраханская области, выделят в будущем году по 20 млн рублей из региональных бюджетов на компенсацию части затрат кинокомпаний.

"Мы с Козловским по этой схеме сейчас и работаем. Мы постараемся в будущем году этот механизм применить, и фильм "На районе" будет у нас первым экспериментальным проектом", - сказал Ковалев.

Съемки картины начнутся в сентябре этого года. Ее продюсерами выступают Сергей Бобз, Рубен Дишдишян и Данила Козловский, который сыграет в ленте одну из главных ролей. Речь в фильме пойдет о двух друзьях, "работающих" на криминального авторитета портового города. Съемки пройдут в Приморском крае, производственный бюджет ленты оценивается в 60 миллионов рублей.

Козловский, исполнивший роль легендарного хоккеиста Валерия Харламова в фильме "Легенда №17", является одним из самых востребованных российских актеров. Фильм "На районе" не первый опыт Козловского в качестве продюсера, до этого он спродюсировал картину "Статус: свободен", где также сыграл одну из главных ролей.

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