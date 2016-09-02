Первый российский чартер приземлился в Анталье после отмены ограничений на полеты

АНКАРА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Чартерный рейс российской авиакомпании Royal Flight из Шереметьево в 19:55 (время совпадает с московским) приземлился в Анталье. Как сообщил телеканал ТРТ, на его борту находится 309 россиян, прибывших в Турцию на отдых.

Сразу на выходе из самолета сотрудники аэропорта дарили каждому гостю из РФ цветы и ленточки в цветах российского и турецкого флагов по случаю возобновления чартерного авиасообщения между двумя странами. Внутри терминала для россиян устроили небольшой прием с прохладительными напитками и легкими закусками. Туристов из РФ в аэропорту встретили замглавы губернатора Антальи Сердар Джевхероглу, представители руководства воздушной гавани и представители двух турагентств, клиентами которых являют все прибывшие этим рейсом.

Многие пассажиры были удивлены таким приемом, некоторые россияне приехали на отдых семьями с маленькими детьми и опасались, что из-за мероприятий в аэропорту могут опоздать на свои шаттлы до гостиниц. Однако представители туркомпаний призвали их не беспокоиться и заверили, что транспорт дождется каждого.

В аэропорт приехало несколько съемочных групп основных телеканалов Турции. По словам журналистов, интерес к возобновлению чартеров и ожидания, связанные с восстановлением туристического потока из РФ в Турцию, очень высоки, в связи с чем руководство местных СМИ и уделило большое внимание прилету первого чартера.

28 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене запрета на чартерные воздушные перевозки между Россией и Турцией. Для осуществления таких полетов российским перевозчикам необходимо получить разрешения от Главного управления гражданской авиации Турции. Управление уже выдало более 60 разрешений. Так, на 3 сентября запланированы рейсы чартеров компаний "Азур Эйр" и "Ай Флай", а с 4 сентября к полетам приступает авиакомпания "Северный ветер".

Чартерное авиасообщение с Турцией было закрыто в РФ с конца октября 2015 года - в ответ на атаку турецких ВВС на российский бомбардировщик, осуществлявший задание в рамках антитеррористической операции в небе над Сирией, Россия ввела тогда ряд ограничительных мер в отношении товаров и услуг из Турции.