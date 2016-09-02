Улюкаев: среднегодовая цена на нефть в 2016 году составит $42 за баррель

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Среднегодовая цена на нефть к концу года сохранится на уровне $42 за баррель, маловероятно падение этого уровня в 2017-2019 годах. Такое мнение высказал министр экономического развития России Алексей Улюкаев в интервью телеканалу РБК.
"Если будет держаться сегодняшняя цена, 49 Brent и 45 Urals, то у нас будет $42 за баррель к концу года. Мы считаем, что маловероятно снижение дальнейшее цены. Локально может быть, безусловно, но чтобы оно удерживалось в течение трех лет - это очень маловероятно", - сказал он.
Цены на нефть марки Brent и курс доллара. Инфографика ТАСС