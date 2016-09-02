Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Улюкаев: среднегодовая цена на нефть в 2016 году составит $42 за баррель

Экономика и бизнес
2 сентября, 21:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
"Мы считаем, что маловероятно снижение дальнейшее цены. Локально может быть, безусловно, но чтобы оно удерживалось в течение трех лет - это очень маловероятно", - сказал глава Минэкономразвития
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Среднегодовая цена на нефть к концу года сохранится на уровне $42 за баррель, маловероятно падение этого уровня в 2017-2019 годах. Такое мнение высказал министр экономического развития России Алексей Улюкаев в интервью телеканалу РБК.

"Если будет держаться сегодняшняя цена, 49 Brent и 45 Urals, то у нас будет $42 за баррель к концу года. Мы считаем, что маловероятно снижение дальнейшее цены. Локально может быть, безусловно, но чтобы оно удерживалось в течение трех лет - это очень маловероятно", - сказал он.

Инфографика Цены на нефть марки Brent и курс доллара Цены на нефть марки Brent и курс доллара

Цены на нефть марки Brent и курс доллара. Инфографика ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Мировые цены на нефть
Страны
Россия
Персоны
Улюкаев, Алексей Валентинович
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Правоохранительные органы обнаружили тело пропавшей в городе Иваново двухлетней девочки
2
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
3
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
4
В аварии на Кутузовском проспекте погиб водитель Управления делами президента
5
Медведев возглавит делегацию на похоронах Каримова
6
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
7
ФБР опубликовало материалы по расследованию дела Клинтон и ее допросу
Темы дня
Реклама