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Дворкович считает целесообразным сохранение дивидендов госкомпаний на уровне 50%

Экономика и бизнес
2 сентября, 22:09 UTC+3
Вице-премьер также сообщил, что для проектировки бюджета-2017 взята цена на нефть в $40 за баррель
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ЧЕРНОБЬО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает целесообразным сохранить дивидендные выплаты госкомпаний на уровне 50% в 2017 году.

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"В целом да", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Дворкович добавил, однако, что вряд ли можно будет совсем обойтись без исключений. "Мы договорились на рабочей группе, что каждый (случай - прим. ТАСС) будем отдельно рассматривать и обсуждать ", - сказал он.

Для проектирования бюджета на 2017 год будет взята цена на нефть в размере $40 за баррель, сообщил Дворкович.

"Официальный прогноз у нас есть, мы бюджет все равно основываем на сорока (долларах за баррель) на 2017 год. У нас все расчеты основаны на сорока. Официально мы все равно все расчеты на сорока строим. Не будем менять их", - сообщил он в кулуарах форума "Интеллигенция о мире, Европе и Италии" в Чернобьо.

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Сроки приватизации Роснефти повлияют на доходы бюджета в 2016 году, Башнефти - нет, считает Дворкович.

"Башнефть - не может (повлиять на бюджет), потому что в этом случае это - источник финансирования дефицита. Это не меняет доходы. А если говорить о Роснефти - поскольку это идет через дивиденды, потом через Роснефтегаз, это влияет, да. Поэтому зависеть будет именно от времени приватизации Роснефти", - сказал он, отвечая на вопрос, скажется ли откладывание сделок по приватизации на дефиците бюджета в этом году.

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