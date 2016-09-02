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Минтранс подтвердил намерение отметить льготы на ввоз в РФ самолетов старше 12 лет

Экономика и бизнес
2 сентября, 22:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС
Ранее газета "Ведомости" сообщала, что режим ввоза самолетов без уплаты пошлин и НДС, истекающий в конце 2016 года, будет продлен, но не будет распространяться на самолеты старше 12 лет
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Ввоз в Россию самолетов старше 12 лет решено ограничить

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ поддерживает ограничение ввоза в Россию самолетов старше 12 лет. Об этом глава ведомства Максим Соколов в пятницу заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Недавно этот вопрос обсуждался в правительстве, было определено, что такой планкой станет 12-летний срок, - сказал он.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что режим ввоза самолетов без уплаты пошлин и НДС, истекающий в конце 2016 года, будет продлен, но не будет распространяться на самолеты старше 12 лет.

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Соколов, Максим Юрьевич
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