Минтранс подтвердил намерение отметить льготы на ввоз в РФ самолетов старше 12 лет

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Минтранс РФ поддерживает ограничение ввоза в Россию самолетов старше 12 лет. Об этом глава ведомства Максим Соколов в пятницу заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

"Недавно этот вопрос обсуждался в правительстве, было определено, что такой планкой станет 12-летний срок, - сказал он.

Ранее газета "Ведомости" сообщала, что режим ввоза самолетов без уплаты пошлин и НДС, истекающий в конце 2016 года, будет продлен, но не будет распространяться на самолеты старше 12 лет.