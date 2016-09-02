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Дворкович: РФ пока не выдвинула Белоруссии предложения по формуле цены на газ

Экономика и бизнес
2 сентября, 23:10 дата обновления: 2 сентября, 23:18 UTC+3
Материал из 1 страницы

ЧЕРНОБЬО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Россия пока не выдвинула Белоруссии свои предложения по формуле цены на газ, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Есть предложения белорусской стороны (о формуле цены на газ - прим. ред.), мы свои предложения пока не выдвинули", - сказал он в кулуарах форума "Интеллигенция о мире, Европе и Италии".

По словам вице-премьера, Россия не будет увеличивать поставки нефти в Белоруссию до тех пор, пока белорусская сторона не погасит долг за газ.

"У нас график сокращенный до конца года. Но если Белоруссия заплатит, то он восстановится", - сказал он.

 
 
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