Дворкович: РФ пока не выдвинула Белоруссии предложения по формуле цены на газ

Московское "Динамо" одержало пятую победу подряд на старте регулярного чемпионата КХЛСпорт 2 сентября, 23:47
Китай должен перестать "играть мускулами" и придерживаться международного права - ОбамаМеждународная панорама 2 сентября, 23:39
Новый фильм Тома Форда показали на 73-м Венецианском кинофестивалеКультура 2 сентября, 22:54
Американский актер Джон Полито скончался в возрасте 65 летКультура 2 сентября, 22:43
Сергей Менделевич покинул пост директора школы №57Общество 2 сентября, 22:31
Клинтон не помнит, когда ее обучали работе с секретной информациейМеждународная панорама 2 сентября, 22:30
Каримов почти неделю провел в состоянии комы 3-й степениМеждународная панорама 2 сентября, 21:58
МПК отказал 34 паралимпийцам РФ в ускоренном рассмотрении иска в CASСпорт 2 сентября, 21:55
Utair обещает выполнить обязательства перед пассажирами отмененного рейса в СамаркандЭкономика и бизнес 2 сентября, 21:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕРНОБЬО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Россия пока не выдвинула Белоруссии свои предложения по формуле цены на газ, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Есть предложения белорусской стороны (о формуле цены на газ - прим. ред.), мы свои предложения пока не выдвинули", - сказал он в кулуарах форума "Интеллигенция о мире, Европе и Италии".
По словам вице-премьера, Россия не будет увеличивать поставки нефти в Белоруссию до тех пор, пока белорусская сторона не погасит долг за газ.
"У нас график сокращенный до конца года. Но если Белоруссия заплатит, то он восстановится", - сказал он.