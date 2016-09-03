Лидеры трех стран выступят на пленарном заседании ВЭФ-2016

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Пленарное заседание "Открывая Дальний Восток" станет центральным событием заключительного дня Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. На нем выступят президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент Республики Корея Пак Кын Хе.

Ключевой темой повестки дня станут инвестиции. На основных сессиях участники планируют обсудить, насколько эффективно работают федеральные и региональные механизмы поддержки инвесторов на Дальнем Востоке и как ими может воспользоваться иностранный и региональный бизнес.

Позитивная демографическая динамика, которую эксперты связывают с реализацией новых инвестиционных проектов в дальневосточном регионе, также будет одной из главных тем ВЭФ 3 сентября. Участники форума попытаются найти взаимосвязь между трудовой мобильностью и переселением проживающих за рубежом соотечественников с новыми экономическими механизмами: территориями опережающего развития (ТОР), реализацией закона о "дальневосточном гектаре" и Свободным портом.

Иностранные гости ВЭФ

ВЭФ-2016 уже стал площадкой для обсуждения направлений работы в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Президент Республики Корея Пак Кын Хе, которая является в этом году почетным гостем форума, выступит 3 сентября на пленарном заседании с речью, посвященной развитию российского Дальнего Востока и экономическим связями России и Республики Корея. Также состоится южнокорейско-российский саммит, в ходе которого президенты двух стран обсудят вопросы сотрудничества в различных областях.

В субботу премьер-министр Японии Синдзо Абэ также выступит на пленарной сессии второго Восточного экономического форума. Вместе с премьером участником этого мероприятия может стать и министр экономики и торговли Японии Хиросигэ Сэко. В начале рабочего дня Сэко также планирует провести встречи с министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым и первым вице-премьером Игорем Шуваловым.

В масштабах АТР

Экологические проблемы и пути их решения будут обсуждаться на сессии "Сохранение биоразнообразия и поддержание экологического баланса в Азиатско-Тихоокеанском регионе" при участии лауреата Нобелевской премии мира Риккардо Валентини и министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского.

Трансграничные эпидемии и способы борьбы с такими угрозами, как вирус Зика, лихорадка Эбола, новые вирусы гриппа, ВИЧ и лихорадка Денге станут темой обсуждения в рамках ключевой сессии "Интеграция и здоровье: Региональная система управления рисками эпидемий в АТР". Рассмотрят в контексте АТР и вопросы, связанные с реализацией космических программ.

Особое место в программе ВЭФ-2016 на 3 сентября занимают бизнес-диалоги между странами. Встреча представителей бизнеса Германии и России должна привести к подготовке проекта "дорожной карты" развития российско- германского сотрудничества в ДФО на 2017 год. В диалоге между Россией и Республикой Корея, как заявлено в программе форума, планируется рассмотреть конкретные проекты, которые после лягут в основу двустороннего делового сотрудничества и послужат укреплению отношений между странами. Обсудят в рамках бизнес-диалога и дальнейшие взаимоотношения России со странами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Для резидентов Свободного порта Владивосток одним из ключевых мероприятий станет стратегическая сессия "Свободный порт Владивосток: как повысить качество услуг для бизнеса?". На встрече при участии экспертов планируется обсудить, какие решения необходимо принять, чтобы обеспечить высокое качество государственных услуг в Свободном порте.

Инвесторам в помощь

Сейчас на Дальнем Востоке действует широкая линейка мер поддержки инвесторов: субсидии на создание инфраструктуры, налоговые льготы, льготное финансирование от Фонда развития Дальнего Востока. Кроме того, создание такого инструмента, как территории опережающего развития, должно стимулировать инвестиции. Однако, по мнению участников форума, которое высказывалось в предыдущие дни, улучшение деловой активности в первую очередь зависит от позиции местных властей.

Так, механизм получения мер господдержки инвесторов в макрорегионе и влияние подобных мер на экономическую эффективность инвестиций обсудят на сессии "Новые механизмы поддержки инвесторов на Дальнем Востоке". О своем участии заявили, согласно программе, 17 выступающих. Среди них Александр Крутиков, директор департамента обеспечения реализации инвестиционных проектов Минвосторазвития.

Участники обсудят перспективные проекты в сфере сельского хозяйства на презентации инвестпроектов "Инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе". Еще одна презентация инвестпроектов будет посвящена проектам по добыче и переработке полезных ископаемых на Дальнем Востоке.

Ключевая сессия "Обеспечение инвесторов трудовыми ресурсами: решение под ключ" пройдет при участии генерального директора АНО "Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке" Валентина Тимакова и будет посвящена проблемам привлечения кадров на предприятия макрорегиона.

Региональная повестка

Во второй день ВЭФ продолжится обсуждение вопросов экономического развития дальневосточных регионов. Программа сессий откроется обсуждением новых механизмов поддержки инвесторов, на которой губернаторы регионов и главы крупных компаний обсудят использование мер господдержки экономики для строительства производств, модернизации и повышения эффективности работы предприятий.

Еще одной важной темой рассмотрения станет обсуждение проблем привлечения и использования человеческого капитала. Наметившаяся тенденция к улучшению демографической ситуации на Дальнем Востоке будет отмечена на сессии "Демографическое развитие как фактор инвестиционной привлекательности". В числе участников сессии в программе форума значатся министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

На сессии "Работа регионов по улучшению инвестиционного климата: оценка бизнеса" с участием министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, первого заместителя председателя правительства РФ Игоря Шувалова и губернаторов всех дальневосточных регионов рассмотрят варианты изменений в работе региональных властей, которые позволят территориям Дальнего Востока войти в число лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата в регионах РФ. Отдельные сессии будут посвящены развитию ЖКХ в макрорегионе, его транзитному потенциалу, проблемам развития ТОР на Дальнем Востоке.

Участники также затронут на сессиях проблемы повышения инвестиционной привлекательности регионов, создание международных транспортных коридоров, практику применения законодательств о Свободных портах и ТОР.

Погода не помешает досугу

Последний день работы ВЭФ-2016 будет пасмурным, но сильных дождей синоптики Гидрометцентра РФ в районе острова Русский не ожидают. По их данным, в субботу воздух должен прогреться до плюс 23 градусов. При этом сохранится юго- восточный ветер с порывами до 15-20 м/с. По данным Гидрометцентра РФ, дожди могут пойти только к вечеру 3 сентября, когда повестка дня форума будет уже исчерпана, и мероприятие завершится.

На большом экране под открытым небом, который работает в рамках фестиваля "Улицы Дальнего Востока", проходит показ кассовых российских фильмов. З сентября желающие смогут увидеть картины "Сибирский цирюльник" (реж. Н. Михалков) и "Территория" (реж. А. Мельник).

На Приморской сцене Мариинского театра в субботу пройдут концерт "Богатырская симфония", включающий в себя симфоническую музыку и вокальные композиции об отваге, силе и верности Родине русских защитников и гала-концерт оперы и балета с участием солистов Мариинского театра.

Одной из частей насыщенной культурной программы этого дня форума станет выступление "Хора Турецкого" на центральной площади Владивостока. Этот концерт запомнится всем жителям города, потому что вместе с вокальным коллективом любимые песни нескольких поколений смогут спеть и зрители. Проект, осуществленный ранее в нескольких городах РФ, уже стали называть "народным караоке".

В этот же день пройдет и торжественная церемония закрытия фестиваля "Улицы Дальнего Востока", на которой не только пройдет подведение итогов работы региональных павильонов по номинациям, но и красочные показательные выступления с лучшими номерами всех региональных коллективов.

ВЭФ-2016

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. На ВЭФ-2016 приехало не менее 2,4 тыс. участников, среди которых представительные делегаций из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран.

Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.