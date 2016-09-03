Беспроцентная ипотека будет предоставлена всем жителям Курил

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области намерено предоставить льготные ипотечные кредиты всем жителям Курильских островов.

Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

"Беспроцентная ипотека будет предоставлена всем категориям граждан, проживающих на островах Курильской гряды. Помимо нулевой ипотеки ряд категорий еще будет получать государственную поддержку. Это - многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны боевых действий, работники бюджетной сферы. Им мы еще доплачиваем до 2 млн рублей на покупку жилья", - сказал Кожемяко.

Ранее сообщалось, что беспроцентные кредиты на строительство и приобретение жилья жители Курильских островов получат через Сахалинское ипотечное агентство. Причем у курильчан появится возможность выбора: поселиться в многоквартирном доме или построить собственный, исходя из финансовых возможностей. Во втором случае муниципальные власти будут обязаны предоставить земельный участок.