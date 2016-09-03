Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
ВЭФ-2016
Выборы-2016
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.09:
$ 65.87
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проект создания павильона РФ на площадке Alibaba может быть запущен на следующей неделе

Экономика и бизнес
3 сентября, 2:56 UTC+3
Российские производители представят в пилотном проекте около 150 товаров, в основном народного потребления
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект по созданию российского павильона на интернет-площадке Alibaba может быть запущен уже на следующей неделе, сообщил в интервью ТАСС глава Российского экспортного центра Петр Фрадков.

"На днях должны запустить, надеюсь, на следующей неделе. Производителей много, по номенклатуре - продукты питания разные, кондитерские изделия, детские товары, товары детской гигиены. Наш фокус на товары народного потребления. ...Уже 150 позиций, это далеко не предел", - сказал он.

Смотрите также

Ростуризм заинтересован в продвижении отдыха в России на площадках Alibaba
Alibaba планирует сократить срок доставки в города-миллионники РФ до пяти-семи дней
Подразделение Alibaba планирует выйти на российский рынок микрокредитования

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Восточный экономический форум 2016
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Состоялся первый вылет российского чартера в Турцию
17
ВЭФ-2016: за два дня до старта
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Подозреваемая в убийстве девочки в Иванове могла пойти на преступление из ревности
2
Медведев возглавит делегацию на похоронах Каримова
3
Каримов почти неделю провел в состоянии комы 3-й степени
4
Узбекистан: расклад сил после смерти Каримова
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Опрос: Трамп впервые с июля опередил Клинтон по популярности
7
В аварии на Кутузовском проспекте погиб водитель Управления делами президента
Темы дня
Реклама