Проект создания павильона РФ на площадке Alibaba может быть запущен на следующей неделе

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект по созданию российского павильона на интернет-площадке Alibaba может быть запущен уже на следующей неделе, сообщил в интервью ТАСС глава Российского экспортного центра Петр Фрадков.
"На днях должны запустить, надеюсь, на следующей неделе. Производителей много, по номенклатуре - продукты питания разные, кондитерские изделия, детские товары, товары детской гигиены. Наш фокус на товары народного потребления. ...Уже 150 позиций, это далеко не предел", - сказал он.