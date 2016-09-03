Минэнерго РФ сохраняет прогноз по росту экспорта нефти в 2016 год на 3,3%

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ сохраняет прогноз по росту экспорта нефти в 2016 году на уровне 3,3%. По итогам 2017 года также ожидается рост, сообщил ТАСС глава ведомства Александр Новак.

"Не меняли (прогноз - прим. ред.). В 2017 году будет частичный рост (экспорта)", - сказал министр.

Ранее он говорил, что экспорт нефти из России в 2016 году составит 252 млн тонн, что на 3,3% больше показателя 2015 года.

Первый замминистра энергетики России Алексей Текслер заявлял, что экспорт нефти из РФ в 2015-2018 годах будет расти на 2-3 млн тонн ежегодно. Это реальная оценка, вызванная снижением объемов переработки, отмечал он.

Согласно данным Росстата, экспорт нефти из России по итогам первого полугодия 2016 года вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до 127,8 млн тонн. Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта составил 25,4%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 43,2% (в первом полугодии 2015 года 26,5% и 40,7% соответственно).