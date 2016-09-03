Около 200 млрд рублей будет выделено на мероприятия Года экологии в РФ в 2017 году

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Мероприятия в рамках Года экологии в РФ в 2017 году будут профинансированы почти на 200 млрд рублей, по большей части за счет средств частных компаний. Об этом в субботу сообщил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на панельной дискуссии "Сохранение биоразнообразия и поддержание экологического баланса в АТР" в рамках Восточного экономического форума.

"Правительством утвержден план действий в рамках Года экологии, в котором восемь разделов и 234 конкретных мероприятия", - сказал Иванов, который возглавляет соответствующий оргкомитет. "194 млрд рублей заложены на эти 234 мероприятия", - сообщил он.

Спецпредставитель президента пояснил, что 84% запланированных средств, или 163 млрд рублей планируется привлечь из средств коммерческих компаний, 12% - из средств региональных бюджетов, 4% - из федерального бюджета.

Иванов подчеркнул, что представители бизнеса проявили готовность выделить деньги "добровольно, без всякого внешнего давления". "Они уже понимают, что если они сами не вложат в зеленую экономику, они станут неконкурентоспособными", - считает Иванов. "Это идет от разума, а не от давления",- добавил он.

"Любая крупная компания с мировым именем участвует в экологических проектах; это давно стало модным, это улучшает имидж компании, показывает ее социальную ответственность", - считает спецпредставитель президента.