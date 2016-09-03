"Корпорация развития Сахалина" и Агентство Дальнего Востока будут сотрудничать

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. АО "Корпорация развития Сахалинской области", созданная в конце 2015 года для активизации инвестиционной деятельности в регионе, намерено заключить соглашение о сотрудничестве с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. Об этом на полях Восточного экономического форума заявил генеральный директор Корпорации Сергей Хоточкин.

"В ближайшее время мы планируем заключить с ними соглашение, в первую очередь об обмене информацией", - сказал Хоточкин.

Он пояснил, что Корпорация намерена обратиться к агентству как к организации, располагающей аналитическим инструментарием по маркетингу, анализу рынка. Это необходимо, чтобы максимально выгодно продать свою долю в проекте в определенный, самый оптимальный момент, чтобы получить обратно свой капитал и плановую доходность.

Акционерное общество "Корпорация развития Сахалинской области" было создано в конце 2015 года. Все акции принадлежат правительству островного региона. Уставной капитал - 50 миллиардов рублей бюджетных средств Сахалинской области. Корпорация является связующим звеном между властью и бизнесом, осуществляет комплексное сопровождение инвестиционных проектов, взаимодействует с различными финансовыми организациями, федеральными институтами развития и частными инвесторами.