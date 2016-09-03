Минсельхоз РФ проводит оценку для возмещения ущерба аграриев от затопления в ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз России проводит оценку для возмещения ущерба аграриев от затопления на Дальнем Востоке. Для оценки ущерба был командирован директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Петр Чекмарев. Об этом ТАСС сообщил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

"Результатом его (Чекмарева - прим. ред.) пребывания будут мероприятия, которые Министерство сельского хозяйства предусмотрит по возмещению ущерба", - сказал Хатуов.

Он пояснил, что в нескольких районах пострадали посевы, что скажется на урожае в регионе. Однако ситуация некритична.

"Они (паводки) сказываются. Сейчас пострадало несколько сельскохозяйственных районов, есть ущерб. Минсельхоз создал штаб вместе с региональными властями", - отметил Хатуов.

В Приморье действует режим ЧС федерального уровня. По данным краевых властей, в семи районах края подтоплено более 2,5 тыс. домов с населением 8400 человек, более 560 придворовых территорий, а также девять социально значимых объектов, в том числе больница, четыре детских сада, три школы, одно почтовое отделение.