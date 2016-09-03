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Глава Якутии не доволен темпами строительства ГРЭС-2 в Якутске

Экономика и бизнес
3 сентября, 3:58 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
"Генподрядчик не справляется, но заменить его никак не могут, в результате все затягивается", - заявил глава республики Егор Борисов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Строительство первой очереди Якутской ГРЭС-2 затягивается из-за генподрядчика (Мосэнерго - прим. ТАСС), заявил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума глава республики Егор Борисов.

"Мы сегодня не довольны тем, что полностью профинансированный объект никак не может быть построен. Генподрядчик не справляется, но заменить его никак не могут, в результате все затягивается. При этом со стороны подрядчика работают люди, которые никогда не были в Якутии. Они не могли учитывать, что у нас расстояния очень большие, транспортная система совсем другая. Все это в совокупности создало те проблемы, которые они считают объективными. Это абсолютно не объективно, а субъективно, потому что люди не знали, в каких условиях будут работать", - сказал Борисов.

Ранее ТАСС сообщал, что срок сдачи объекта переносили несколько раз. Сначала ГРЭС-2 планировали сдать в эксплуатацию в конце 2015 года, но сроки перенесли на 2016 год. Однако летом руководство РусГидро заявило о переносе сроков на первую половину 2017 года. Также среди причин отставания в РусГидро назвали недостаточную численность рабочих на объекте, неполную комплектацию материалами, задержку оплаты услуг субподрядных организаций, что привело к срыву монтажных работ.

"Поэтому с Николаем Григорьевичем (Шульгиновым - прим. ТАСС) мы сегодня разговаривали, с руководителем РусГидро, чтобы все-таки 2017 год был последним годом, чтобы все завершить", - сказал Борисов.

Готовность объекта оценивается в 80%. Пробные пуски на станции намечены на сентябрь. Общая стоимость объекта составляет 26 млрд рублей. Установленная энергетическая мощность - 193 Мвт; тепловая мощность - 469 Гкал/час. Новая ГРЭС-2 заместит выбывающие мощности действующей ГРЭС, которая была построена 40 лет назад, и обеспечит теплом и электричеством Якутск и центральные районы республики. Мощностей ГРЭС-2 хватит на 40-50 лет.

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Борисов, Егор Афанасьевич
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