Рыбокомбинат "Островной" обеспечат сырьем, судами и новым оборудованием для переработки

Китайские законодатели ратифицировали Парижское соглашение по климатуОбщество 3 сентября, 5:24
РЖД допускают возможность появления в РФ частных железных дорогЭкономика и бизнес 3 сентября, 5:14
Генри Киссинджер не будет поддерживать Хиллари Клинтон на выборах президента СШАМеждународная панорама 3 сентября, 4:58
Минвостокразвития: сумма уже подписанных на ВЭФ 100 соглашений достигла 1,46 трлн рублейЭкономика и бизнес 3 сентября, 4:39
Топилин: льготная ипотека может улучшить демографию на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 3 сентября, 4:34
Роман Ротенберг: вопрос посещения Кубка мира по хоккею зависит от решения МИД КанадыСпорт 3 сентября, 4:32
СМИ: США придется продолжить закупать у РФ места для отправки астронавтов к МКСКосмос 3 сентября, 4:28
Минвостокразвития предлагает улучшать демографию ДФО с помощью льготной ипотекиЭкономика и бизнес 3 сентября, 4:04
Власти Сахалина предлагают упростить визовый режим с ЯпониейПолитика 3 сентября, 3:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области, инвестор и Росрыболовство намерены вывести из кризиса рыбокомбинат "Островной", "прославившийся" долгами по заработной плате в ходе Прямой линии" с Владимиром Путиным. Предприятие обеспечат сырьем, добывающими судами и новым оборудованием для переработки, сообщила сегодня пресс-служба регионального правительства.
"На Восточном экономическом форуме подписали меморандум, в соответствии с которым выводить из кризиса предприятие, помимо нового инвестора, будут усилиями правительства области и Росрыболовства", - говорится в сообщении.
Для достижения главной цели - вывода комбината на круглогодичный безубыточный режим работы - Росрыболовство готово содействовать в проведении научных исследований запасов водных биоресурсов в Южно-Курильской зоне. При этом будут рассмотрены возможности для выделения дополнительных промысловых объемов. Загрузить производственные мощности поможет и организация добычи сардины иваси и скумбрии, которая возобновится в этом году после 25-летнего перерыва.
Инвестор - компания "Курильский универсальный комплекс" взяла на себя обязательства реконструировать причальный комплекс, модернизировать консервный цех и цех заморозки рыбной продукции объемом выпуска до 100 тонн в сутки. Кроме того, здесь отремонтируют склад и холодильные мощности, для обеспечения комбината сырьем приобретут три рыболовецких судна, дополнительно будет организовано производство продукции с высокой степенью переработки, а также рыбной муки и рыбьего жира. Областное правительство окажет поддержку инвестору. В соответствии с положениями меморандума, процесс модернизации ЗАО "Рыбокомбинат Островной" должен начаться со следующего года.
Вопрос о долгах по зарплате на острове Шикотан подняла в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным одна из жительниц села Озерское. Против руководителей рыбоперерабатывающих предприятий на острове Шикотан возбуждено семь уголовных дел, в отношении закрытого акционерного общества "Рыбокомбинат Островной" введена процедура банкротства. Общий объем долгов рыбокомбината "Островной" может превысить 2 млрд рублей.