Рыбокомбинат "Островной" обеспечат сырьем, судами и новым оборудованием для переработки

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области, инвестор и Росрыболовство намерены вывести из кризиса рыбокомбинат "Островной", "прославившийся" долгами по заработной плате в ходе Прямой линии" с Владимиром Путиным. Предприятие обеспечат сырьем, добывающими судами и новым оборудованием для переработки, сообщила сегодня пресс-служба регионального правительства.

"На Восточном экономическом форуме подписали меморандум, в соответствии с которым выводить из кризиса предприятие, помимо нового инвестора, будут усилиями правительства области и Росрыболовства", - говорится в сообщении.

Для достижения главной цели - вывода комбината на круглогодичный безубыточный режим работы - Росрыболовство готово содействовать в проведении научных исследований запасов водных биоресурсов в Южно-Курильской зоне. При этом будут рассмотрены возможности для выделения дополнительных промысловых объемов. Загрузить производственные мощности поможет и организация добычи сардины иваси и скумбрии, которая возобновится в этом году после 25-летнего перерыва.

Инвестор - компания "Курильский универсальный комплекс" взяла на себя обязательства реконструировать причальный комплекс, модернизировать консервный цех и цех заморозки рыбной продукции объемом выпуска до 100 тонн в сутки. Кроме того, здесь отремонтируют склад и холодильные мощности, для обеспечения комбината сырьем приобретут три рыболовецких судна, дополнительно будет организовано производство продукции с высокой степенью переработки, а также рыбной муки и рыбьего жира. Областное правительство окажет поддержку инвестору. В соответствии с положениями меморандума, процесс модернизации ЗАО "Рыбокомбинат Островной" должен начаться со следующего года.

Вопрос о долгах по зарплате на острове Шикотан подняла в ходе "Прямой линии" с Владимиром Путиным одна из жительниц села Озерское. Против руководителей рыбоперерабатывающих предприятий на острове Шикотан возбуждено семь уголовных дел, в отношении закрытого акционерного общества "Рыбокомбинат Островной" введена процедура банкротства. Общий объем долгов рыбокомбината "Островной" может превысить 2 млрд рублей.