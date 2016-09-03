Южная Корея может заключить соглашение о свободной торговле с членами ЕврАзЭс

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Республика Корея (РК) может заключить соглашение о свободной торговле с членами Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Об этом заявила президент РК Пак Кын Хе, выступая в рамках Российско-Корейского бизнес-диалога, проходящего "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Я надеюсь, что возможность заключения соглашения о свободной торговле между Республикой Корея и ЕврАзЭС будет хорошей основой для начала переговоров для заключения соглашений", - сказала она.

Пак Кын Хе также отметила, что структуры экономик России и Южной Кореи обладают высокой степенью взаимодополняемости. "И для России, и для Республики Корея наблюдаются не очень благоприятные условия: низкие темпы роста мировой экономики, тенденции к протекционизму", - заявила президент.

"Однако в торговле и области инвестиций мы сможем найти новые возможности для укрепления взаимовыгодного сотрудничества. У России не только богатые ресурсы, но и фундаментальные технологии мирового уровня. Южная Корея, в свою очередь, имеет высокие технологии и является промышленной державой. У нас есть хорошие возможности дополнять друг друга", - считает она.

Восточный экономический форум (ВЭФ), проходит во Владивостоке на острове Русский 2-3 сентября. Планируется, что не менее 2,4 тыс. участников ВЭФ, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.