Власти Сахалина намерены развивать экономику и туристическую привлекательность Курил

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области намерено развивать экономику и туристическую привлекательность Курильских островов. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

"Мы должны сделать облик Курил завершенным - субъектом, в котором можно не только жить, но в который можно вкладывать деньги. Сейчас нужно развивать экономику и туристическую привлекательность Курильских островов. В основном на это будет направлена программа (ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" - прим. ТАСС) ", - сказал Кожемяко.

Он отметил, что также на островах надо строить спортивно-оздоровительные комплексы, школы и садики, работать по ликвидации ветхого и аварийного жилья - все это прописано в программе.

Ранее сообщалось, что в 2016 году на Курильских островах приступили к реализации новой целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" с общим объемом финансирования 68,9 млрд рублей. В результате к 2025 году ожидается прирост постоянного населения на 25% по отношению к уровню 2014 года, полная ликвидация ветхого и аварийного жилья, поступательное развитие экономики.

В 2016 году общий объем финансирования ФЦП "Курилы" составляет 4,8 млрд рублей. На островах продолжится строительство и реконструкция различных объектов, планируется ввод 12,7 тыс. квадратных метров жилья.