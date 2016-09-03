Власти Сахалина намерены развивать экономику и туристическую привлекательность Курил

Китайские законодатели ратифицировали Парижское соглашение по климатуОбщество 3 сентября, 5:24
РЖД допускают возможность появления в РФ частных железных дорогЭкономика и бизнес 3 сентября, 5:14
Генри Киссинджер не будет поддерживать Хиллари Клинтон на выборах президента СШАМеждународная панорама 3 сентября, 4:58
Минвостокразвития: сумма уже подписанных на ВЭФ 100 соглашений достигла 1,46 трлн рублейЭкономика и бизнес 3 сентября, 4:39
Топилин: льготная ипотека может улучшить демографию на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 3 сентября, 4:34
Роман Ротенберг: вопрос посещения Кубка мира по хоккею зависит от решения МИД КанадыСпорт 3 сентября, 4:32
СМИ: США придется продолжить закупать у РФ места для отправки астронавтов к МКСКосмос 3 сентября, 4:28
Минвостокразвития предлагает улучшать демографию ДФО с помощью льготной ипотекиЭкономика и бизнес 3 сентября, 4:04
Власти Сахалина предлагают упростить визовый режим с ЯпониейПолитика 3 сентября, 3:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области намерено развивать экономику и туристическую привлекательность Курильских островов. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.
"Мы должны сделать облик Курил завершенным - субъектом, в котором можно не только жить, но в который можно вкладывать деньги. Сейчас нужно развивать экономику и туристическую привлекательность Курильских островов. В основном на это будет направлена программа (ФЦП "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" - прим. ТАСС) ", - сказал Кожемяко.
Он отметил, что также на островах надо строить спортивно-оздоровительные комплексы, школы и садики, работать по ликвидации ветхого и аварийного жилья - все это прописано в программе.
Ранее сообщалось, что в 2016 году на Курильских островах приступили к реализации новой целевой программы "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы" с общим объемом финансирования 68,9 млрд рублей. В результате к 2025 году ожидается прирост постоянного населения на 25% по отношению к уровню 2014 года, полная ликвидация ветхого и аварийного жилья, поступательное развитие экономики.
В 2016 году общий объем финансирования ФЦП "Курилы" составляет 4,8 млрд рублей. На островах продолжится строительство и реконструкция различных объектов, планируется ввод 12,7 тыс. квадратных метров жилья.