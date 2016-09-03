ФСК ждет директивы правительства по платной рассрочке техприсоединения АЭС и ГЭС

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Компания ФСК ждет директивы правительства РФ по платной рассрочке техприсоединения АЭС и ГЭС в качестве альтернативы средствам ФНБ на БАМ и "Транссиб", сообщил журналистам председатель правления компании Андрей Муров.

"Ставка 6%. Соответствующее постановление, насколько я знаю. Все ФОИВы (федеральные органы исполнительной власти - прим. ред.) с этим согласны, в том числе Минэнерго и ФАС, - сказал он. - Мы надеемся, что сейчас будет вынесено соответствующее правительственная директива".