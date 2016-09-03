Правительство в ноябре обсудит условия поставок российской электроэнергии в Монголию

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство обсудит условия поставок российской электроэнергии в Монголию в ноябре, сообщил журналистам глава Минприроды РФ Сергей Донской в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

"Мы поддержим в рамках правительственной комиссии по поставкам в Монголию электроэнергии с учетом экономических возможностей. Работа ведется, плюс ко всему у нас межправкомиссия в Монголии в ноябре. Будем обсуждать этот вопрос обязательно, потому что мы хотим мотивировать монгольских коллег, чтобы они не строили те самые ГЭС на своих реках, которые являются притоком нашего Байкала".