Объем инвестиций в геологоразведочные работы в 2017 году планируется на уровне 2016 года

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в геологоразведочные работы (ГРР) в 2017 году планируются на уровне текущего года, возможно, выше, сообщил журналистам глава Минприроды РФ Сергей Донской в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).
"На следующий год мы планируем, что не меньше этого года (инвестиции в ГРР - прим. ред.), что снижение должно остановиться. В этом году снижение небольшое еще может продолжиться, в следующем году объемы инвестиций должны стабилизироваться или даже пойти вверх. Для этого есть условия", - сказал министр.