Новый механизм поддержки инвесторов на Дальнем Востоке заработает с 2017 года

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Новый механизм поддержки инвесторов на Дальнем Востоке заработает с 1 января 2017 года. Он позволит получить поддержку в виде налоговых льгот на 10 лет любому инвестору, вложившему в новое производство более 50 млн рублей, сообщил на Восточном экономическом форуме директор департамента региональных инвестпроектов Минвостокразвития Александр Крутиков.

"С 1 января 2017 года этот механизм начнет работать", - сказал он на ключевой сессии ВЭФ "Новые механизмы поддержки инвесторов на Дальнем Востоке".

Крутиков подчеркнул, что механизм получения этого вида поддержки будет максимально упрощен. "Все, что нужно - это заявление, в котором нужно только указать объем инвестиций и вид деятельности", - отметил представитель Минвостокразвития.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что его участники обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты.

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