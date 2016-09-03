Новый механизм поддержки инвесторов на Дальнем Востоке заработает с 2017 года

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Новый механизм поддержки инвесторов на Дальнем Востоке заработает с 1 января 2017 года. Он позволит получить поддержку в виде налоговых льгот на 10 лет любому инвестору, вложившему в новое производство более 50 млн рублей, сообщил на Восточном экономическом форуме директор департамента региональных инвестпроектов Минвостокразвития Александр Крутиков.
"С 1 января 2017 года этот механизм начнет работать", - сказал он на ключевой сессии ВЭФ "Новые механизмы поддержки инвесторов на Дальнем Востоке".
Крутиков подчеркнул, что механизм получения этого вида поддержки будет максимально упрощен. "Все, что нужно - это заявление, в котором нужно только указать объем инвестиций и вид деятельности", - отметил представитель Минвостокразвития.
Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что его участники обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты.
Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.