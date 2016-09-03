Минприроды РФ на встрече с нефтяниками обсудит новую классификацию по недрам

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минприроды РФ на встрече с нефтяниками в конце ноября текущего года намерено вернуться к вопросу обсуждения новой классификации недр. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Сергей Донской в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

"У нас в ноябре несколько совещаний должно пройти. Лицензионные обязательства - посмотрим, как идет актуализация по каждой из компаний, и обсудим, как идет работа по новой классификации (недр)", - сказал министр.