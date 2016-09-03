Экспорт российского продовольствия в Республику Корея вырос в I полугодии на 242%

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Экспорт российского продовольствия в Республику Корея (РК) по итогам первого полугодия текущего года вырос на 242%, заявил в субботу полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в рамках Российско-Корейского бизнес-диалога, проходящего "на полях" Восточного экономического форума.
"По ряду направлений сотрудничество (наших стран) развивается уверенными темпами. Так, в 2016 году продемонстрирован рост в таких направлениях, как экспорт российского продовольствия в Южную Корею - рост на 242%, поставки минерального сырья, а рост поставок нефти - на 21%", - сказал полпред.
В качестве положительных примеров сотрудничества Трутнев назвал проекты Hyndai и Kia, а также Samsung и LG. Вместе с тем он отметил, что по ряду направлений "положительного сотрудничества пока достичь не удалось". "Так, пока не удалось достигнуть соглашения о поставке российского мяса на корейский рынок, не работают наши финансовые документы, по-прежнему не выделяются инвестиции корейских компаний в рыбопереработку", - заявил он.
Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на острове Русский 2-3 сентября. Планируется, что не менее 2,4 тыс. участников ВЭФ, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума.
Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.