В 2016 году зафиксирован минимум оттока населения из Дальнего Востока с 1991 года

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. В первом полугодии 2016 года зафиксирован исторический минимум оттока населения с Дальнего Востока в истории современной России с 1991 года. \

Об этом на ключевой сессии по развитию ЖКХ сообщил директор департамента развития человеческого капитала, территориального и социально-экономического развития регионов Дальнего Востока Минвостокразвития России Григорий Смоляк.

"В первом полугодии 2016 года отток населения с Дальнего Востока впервые в новейшей истории составил исторический минимум - всего 2 тысячи человек. Это в 6 раз меньше, чем в 2015 году. Такого не было с 1991 года", - сказал он.

По его словам, добиться такого показателя удалось благодаря реализации программы по развитию Дальнего Востока. "Люди поверили в механизмы, в Дальний Восток и в развитие наших регионов. Население решает остаться и строить свою жизнь здесь", - добавил Смоляк.

Ранее полпред РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что прекратить отток населения получится благодаря инструментам поддержки экономики региона - созданию территорий опережающего развития, Свободного порта Владивосток, принятию закона о "дальневосточном гектаре". Всего новые программы правительства привлекли в дальневосточный регион более 1 трлн частных инвестиций.