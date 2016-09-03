МЭР поддержит норму по дивидендам госкомпаний в 50% прибыли по МСФО на 2017 год

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ поддержит норму выплат дивидендов госкомпаниями в размере 50% от чистой прибыли по МСФО на 2017 год, сообщил журналистам глава ведомства Алексей Улюкаев.
"Это неоднозначное решение. И в обычной ситуации, конечно, не стоило бы его поддерживать. Но вы знаете наши бюджетные перспективы, они очень сложные. И поэтому, наверное, еще на один год мы поддержим это предложение. Хотя еще раз нужно будет посмотреть инвестпрограммы компаний, потому что мы не можем допустить снижения", - сказал министр.
"Газпром"
По словам Улюкаева, предлагаемое единовременное повышение НДПИ для "Газпрома" надо увязывать с тем, что газовая монополия решила выплатить дивиденды по итогам 2015 года не в размере 50% по МСФО, а ниже.
"Фактически синхронно снижение дивидендов уже произошло. Поэтому мы должны увязать теперь налоги с уже случившимся снижением дивидендов", - сказал он.
ВТБ
Минэкономразвития РФ не ожидает промежуточных дивидендов ВТБ в этом году, заявил Улюкаев.
"Нет, не ожидаю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.