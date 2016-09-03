Правительство РФ обсудит макроэкономический прогноз на заседании в начале октября

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ обсудит макроэкономический прогноз на 2017-2019 годы на заседании в начале октября, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

"Заседание правительства будет в начале октября. До этого будет в конце сентября бюджетная комиссия. Внесем по графику - у нас 18-19 сентября", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда правительство будет рассматривать макропрогноз.

Правительство постарается удержать дефицит бюджета РФ в 2016 году на уровне 3,3% ВВП, сообщил Улюкаев.

"Хороший вопрос. Будем стараться уложиться в 3,3% (ВВП)", - сказал он.