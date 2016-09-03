Правительство РФ обсудит макроэкономический прогноз на заседании в начале октября

Китайские законодатели ратифицировали Парижское соглашение по климатуОбщество 3 сентября, 5:24
РЖД допускают возможность появления в РФ частных железных дорогЭкономика и бизнес 3 сентября, 5:14
Генри Киссинджер не будет поддерживать Хиллари Клинтон на выборах президента СШАМеждународная панорама 3 сентября, 4:58
Минвостокразвития: сумма уже подписанных на ВЭФ 100 соглашений достигла 1,46 трлн рублейЭкономика и бизнес 3 сентября, 4:39
Топилин: льготная ипотека может улучшить демографию на Дальнем ВостокеЭкономика и бизнес 3 сентября, 4:34
Роман Ротенберг: вопрос посещения Кубка мира по хоккею зависит от решения МИД КанадыСпорт 3 сентября, 4:32
СМИ: США придется продолжить закупать у РФ места для отправки астронавтов к МКСКосмос 3 сентября, 4:28
Минвостокразвития предлагает улучшать демографию ДФО с помощью льготной ипотекиЭкономика и бизнес 3 сентября, 4:04
Власти Сахалина предлагают упростить визовый режим с ЯпониейПолитика 3 сентября, 3:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ обсудит макроэкономический прогноз на 2017-2019 годы на заседании в начале октября, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.
"Заседание правительства будет в начале октября. До этого будет в конце сентября бюджетная комиссия. Внесем по графику - у нас 18-19 сентября", - сказал он, отвечая на вопрос о том, когда правительство будет рассматривать макропрогноз.
Правительство постарается удержать дефицит бюджета РФ в 2016 году на уровне 3,3% ВВП, сообщил Улюкаев.
"Хороший вопрос. Будем стараться уложиться в 3,3% (ВВП)", - сказал он.