Лихачев: апелляцию на решение ВТО по свинине нужно подать в сентябре

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО) по поставкам европейской свинины в РФ необходимо подать в сентябре, сообщил ТАСС первый замглавы Минэкономразвития России Алексей Лихачев.
"Мы должны выработать позицию с бизнесом, с регуляторами, поэтому окончательного решения нет. Мы поработаем в ближайшие дни, чтобы оно появилось. Я как эксперт считаю, что мы должны подать такую апелляцию. Речь пойдет о сентябре, конечно", - сказал он.
В августе Третейская группа ВТО признала незаконным запрет России на ввоз живых свиней и свинины из Европы, введенный в начале 2014 года. Решение запретить поставки было принято после того, как в Литве зафиксировали вспышку африканской чумы свиней (АЧС). В апреле 2014 года Евросоюз подал иск в ВТО из-за принятых Россией ограничительных мер.
Как заявили в ВТО, введенные Россией ограничения по импорту живых свиней, свинины и продуктов из нее из стран ЕС не основаны на стандартах Международного бюро эпизоотии и потому не соответствуют требованиям организации, касающимся санитарных мер. У каждой из сторон есть 60 дней на подачу апелляции.
Россельхознадзор не согласился с решением ВТО. Глава ведомства Сергей Данкверт заявил ТАСС, что Брюссель не может гарантировать безопасность поставок свинины в Россию из-за проблем с АЧС.