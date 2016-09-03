Новак: проект первой нитки "Турецкий потока" должен быть реализован к концу 2019 года

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Проект первой нитки газопровода "Турецкий поток" должен быть реализован к концу 2019 года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Мы сейчас с нашими турецкими партнерами обсуждаем конкретные шаги по реализации проекта. Мы разработали дорожную карту, которая передана турецким партнерам, создана специальная рабочая группа, разработан проект межправсоглашения. Мы планируем в течение одного - двух месяцев выйти на подписание соответствующих договоренностей, чтобы первая нитка газопровода для доставки газа турецким потребителям была реализована уже к концу 2019 года", - сказал Новак.