Программа модернизации энергосистемы Сахалинской области оценивается в 50 млрд. рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Программа повышения надежности энергокомплекса Сахалинской области до 2025 года оценивается в 50 млрд. рублей. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС сообщил губернатор региона Олег Кожемяко.

"Мы подготовили такую программу до 2025 года с Минэнерго, с ПАО "РАО Энергетические системы Востока". Ее стоимость - порядка 50 млрд. рублей. Финансирование будет идти за счет различных источников: инвестиционных, средств амортизации. Думаю, что и мы со своей стороны поучаствуем в ней, надеемся, что и федерация будет участвовать", - сказал Кожемяко.

Ранее сообщалось, что аварии в энергосистеме острова случаются в три-пять раз чаще, чем в среднем по стране. Виной тому высокий износ оборудования и его несоответствие природно-климатическим условиям. Основные энергообъекты строились 45-55 лет назад, тогда считалось, что электросети должны выдерживать силу ветра до 37 метров в секунду. Фактически же на Сахалине регистрируют порывы до 60 метров в секунду. Ранее в расчет не были взяты ни агрессивная среда из-за близости моря, ни сильное оледенение проводов - зимой слой наледи может достигать 15 и более сантиметров.

По данным региональных властей, в первоначальный проект программы модернизации энергосистемы Сахалинской области включены 4,5 тысячи мероприятий.