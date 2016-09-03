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Докапитализация Фонда развития Дальнего Востока пока не проведена

Экономика и бизнес
3 сентября, 5:31 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Марина Шатилова
По словам председателя совета директоров ФРДВ Андрея Кузяева, до проведения докапитализации Фонд ищет другие механизмы привлечения средств
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Докапитализация Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона (ФРДВ), решение о которой было принято на первом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) год назад, пока не проведена. Об этом заявил в субботу на втором ВЭФ председатель совета директоров ФРДВ Андрей Кузяев.

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"Вопрос о докапитализации фонда до сих пор не решен", - сказал он на ключевой сессии ВЭФ "Новые механизмы поддержки инвесторов на Дальнем Востоке".

По словам Кузяева, до проведения докапитализации Фонд ищет другие механизмы привлечения средств. В частности, реализуется проект совместно с Сахалинской областью, что позволило привлечь дополнительно 15 млрд рублей. Решается вопрос о совместных инвестиционных проектах с китайскими партнерами, что позволит привлечь дополнительно от 1 млрд до $10 млрд.

АО "Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона" создан по инициативе президента РФ и председателя правительства РФ. Входит в систему государственных институтов, созданных для ускоренного развития Дальнего Востока. В настоящее время Фонд реализует 10 инвестиционных проектов общей стоимостью более 172 млрд рублей. Планируемые инвестиции Фонда в одобренные проекты - 15,8 млрд рублей. Совокупный экономический эффект от реализации проектов: увеличение ВРП на 560 млрд рублей, дополнительные налоговые поступления - 115,6 млрд рублей, более 5,7 тыс. новых рабочих мест. Всего на рассмотрении ФРДВ находятся 130 проектов общим объемом около 2 трлн рублей инвестиций.

С начала работы второго Восточного экономического форума Фонд подписал уже ряд крупных инвестиционных соглашений, в том числе с группой компаний "Русагро" , которая намерена построить в Приморье несколько сельскохозяйственных комплексов. Один из предполагает строительство и оборудование свиноводческого комплекса мощностью 100 тыс. тонн в живом весе в год на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Михайловская". Производимая продукция будет ориентирована преимущественно на внутренний рынок. Проект также предусматривает создание собственного убойного производства, цеха утилизации, комбикормового завода мощностью 240 тыс. тонн в год и элеватора на 180 тыс. тонн зерна. ФРДВ инвестирует в этот проект 3 млрд рублей.

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