АО "ДВЭУК" построит ЛЭП в районы западной Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. АО "ДВЭУК" построит новую линию электропередачи для обеспечения районов западной Якутии. Как сообщила энергокомпания, это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, подписанном с Республикой Саха (Якутия), АК "АЛРОСА" и АО "Корпорация развития Республики Саха (Якутия)" в рамках Владивостокского экономического форума.

"Данный проект имеет высокую хозяйственно-экономическую и социальную значимость для Вилюйской группы улусов. В настоящее время на участке "Сунтар - Нюрба" эксплуатируется аварийная линия электропередачи, которая полностью исчерпала свою пропускную способность. Строительство новой ВЛ (воздушной линии - прим. ТАСС) позволит снять все ограничения на подключение новых потребителей и сократить расход дизельного топлива до 5 тыс. тонн в год", - приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности генерального директора АО "ДВЭУК" Дмитрия Селютина.

Соглашение предусматривает обеспечение качественным и бесперебойным электроснабжением населения и промышленных потребителей Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского, Верхневилюйского районов Республики Саха (Якутия) путем строительства ВЛ 220 кВ "Мирный - Сунтар - Нюрба" с подстанциями 220 кВ "Сунтар" и "Нюрба" (третий и четвертый пусковые комплексы).

Кроме того, в рамках документа предусматривается возможность внешнего энергоснабжения объектов Накынского месторождения Нюрбинского горно-обогатительного комбината АК "АЛРОСА".