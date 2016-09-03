Воздух над Самаркандом закрыт для всех гражданских рейсов

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ТАШКЕНТ, 3 сентября. /ТАСС/. Власти Узбекистана приняли решение закрыть воздушное пространство над Самаркандом для всех гражданских рейсов.
Самолет Uzbekistan airways, вылетевший из московского аэропорта Домодедово в 01:40 мск в Самарканд, приземлился в Ташкенте, передает находившийся на борту корреспондент ТАСС.
За 20 минут до посадки пилот объявил пассажирам, что "в связи с закрытием воздушного пространства Самарканда" посадка будет произведена в столице Узбекистана. Перед вылетом из Москвы представители авиакомпании сообщали однако, что "никаких указаний по изменению маршрута не получали".
В зале прилета пассажирам сообщили, что рейс до пункта назначения "задержан на неопределенное время".
В Самарканде состоятся похороны Ислама Каримова, более четверти века являвшегося лидером Узбекистана. Как пояснили ТАСС представители дипкорпуса страны, Самарканд будет принимать сегодня только специальные рейсы с участниками траурной процессии из других стран.