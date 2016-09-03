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В МЭР не видят предпосылок к скорому восстановлению отношений с Украиной

Экономика и бизнес
3 сентября, 6:01 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
Ключ к возврату в позитивный тренд - в Киеве, а не в Москве, заявил первый замглавы Минэкономразвития РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития России по-прежнему не видит предпосылок для возврата к позитивному развитию торгово-экономических отношений с Украиной, несмотря на назначение Дмитрия Ливанова на должность спецпредставителя президента РФ по торгово- экономическим отношениям с Украиной. Об этом ТАСС заявил первый замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Лихачев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2016).

"В данной ситуации позитивное развитие торгово- экономических отношений возможно. Сейчас оно носит негативный характер: падает торговля, инвестиции, страдают российские предприниматели и компании. Ключ к возврату в позитивный тренд - он в Киеве, а не в Москве. Если они этот ключ достанут и применят, то, конечно, и Ливанов, и наше министерство найдут практические решения к позитивному возврату. Сейчас об этом речи не идет. Какие могут быть перспективы, если недавно Киев принял негативные решения ограничительные в отношении российских компаний?", - сказал Лихачев.

Ранее сообщалось, что товарооборот между Россией и Украиной за первое полугодие 2016 года сократился на 57,8% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составил $4,7 млрд.

Как заявлял представитель Минэкономразвития, отрицательная тенденция в российско-украинской торговле отмечается с 2014 года, когда товарооборот сократился на $11,8 млрд (на 30%) - до $27,8 млрд. По итогам 2015 года оборот взаимной торговли упал в стоимостном выражении еще на $12,8 млрд (на 46,2%) и составил $15 млрд. В целом с 2014 года объем торговли между Россией и Украиной снизился на 62% (с $39,6 млрд до $15 млрд).

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