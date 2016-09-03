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ГК "Пенетрон-Россия" инвестирует 200 млн руб. в строительство завода в ТОР "Хабаровск"

Экономика и бизнес
3 сентября, 6:03 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
"Это будет не "Уралмаш", конечно, но небольшое современное производство на 25-30 рабочих мест", -заявил президент ГК Игорь Черноголов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Группа компаний "Пенетрон-Россия", один из крупнейших российских производителей стройматериалов, намерена построить завод по производству строительных сухих смесей на территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" с объемом инвестиций на уровне до 200 млн рублей. Об этом в субботу сообщил ТАСС на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент ГК Игорь Черноголов.

"Мы разговор о выходе своего производства в Дальневосточный федеральный округ с Александром Галушкой (глава Минвостокразвития РФ - прим. ТАСС) начали еще три года назад на Сочинском форуме. Сейчас выбираем площадку под строительство в ТОР "Хабаровск". Это будет не "Уралмаш", конечно, но небольшое современное производство на 25-30 рабочих мест", - сказал Черноголов, добавив, что объект планируется ввести в 2017-2018 годах.

По его словам, окончательный расчет будут зависеть от того, какой вариант - использование готовых площадей или строительство новых - выберет инвестор. Завод будет производить сухие строительные смеси для проникающей гидроизоляции.

По словам Черноголова, завод в Хабаровске будет ориентирован как на потребности Дальнего Востока, так и на экспорт в Китай и Корею. "Максимально будем выходить на эти рынки", - отметил он. Накануне соглашение о совместной работе по реализации проекта ГК подписала с властями Хабаровского края. В регионе созданы две ТОР - "Хабаровск" и "Комсомольск", объем заявленных инвестиций - около 52 млрд рублей.

Группа компаний "Пенетрон-Россия" создана в 1991 году. Холдинг производит и поставляет материалы нового поколения для строительства, ремонта, восстановления и гидроизоляции строительных конструкций. Располагает пятью заводами в России и странах СНГ, еще три завода планируется построить в ближайшие годы. Материалы, выпускаемые холдингом, реализуются в 22 странах мира.

Второй Восточный экономический форум проходит 2-3 сентября во Владивостоке. ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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