Путин: в экономике России наметился небольшой рост, примерно 0,3%

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о росте промышленного производства в РФ на 0,3%. При этом глава государства обратил внимание на то, что этот показатель на Дальнем Востоке составляет 5%.

Выступая на Восточном экономическом форуме, Путин отметил, что РФ поставила перед собой "в полном смысле амбициозную, огромную по масштабам задачу - сделать Дальний Восток одним из центров социально-экономического развития страны, мощным, динамичным и передовым, это один из наших важнейших, общенациональных приоритетов". "Мы видим здесь реальные перемены - первые, но все же значимые и обнадеживающие результаты", - констатировал президент. Для примера он привел рост промышленного производства, который по его данным, составляет более пяти процентов.

"В целом по стране у нас тоже наметился довольно скромный рост - 0,3%", - подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что видит растущий интерес политических и деловых кругов Азиатско-Тихоокеанского и других регионов к России на нынешнем Восточном экономическом форуме. Он обратил внимание, что на этот раз во Владивостоке собрались более 3 тысяч гостей из 35 стран мира. По его мнению, предпринимаемые государством усилия по развитию Дальнего Востока интересны зарубежным партнерам, для которых открываются принципиально новые возможности для сотрудничества и реализации перспективных проектов в регионе.

Президент сообщил, что "за прошедший год в регион дополнительно привлечено более 1 трлн рублей инвестиций, запущена реализация более 300 инвестиционных проектов". "Это означает, что предложенные механизмы поддержки бизнеса востребованы", - считает глава государства.