Путин: в экономике России наметился небольшой рост, примерно 0,3%

Хочешь получить преимущество - вкладывай деньги: Владимир Путин о будущем Дальнего ВостокаЭкономика и бизнес 3 сентября, 7:42
Абэ призвал Путина поставить точку в территориальном спореМеждународная панорама 3 сентября, 7:03
Путин: необходимо сформировать группу по разработке проекта энергетического суперкольцаЭкономика и бизнес 3 сентября, 6:33
Путин призвал строить интеграционные экономические объединения без политического диктатаЭкономика и бизнес 3 сентября, 6:19
Японский премьер предложил пингвинов для Владивостокского океанариумаОбщество 3 сентября, 6:10
Небольшой дождь и теплая погода ожидают москвичей в субботу и воскресеньеМосква 3 сентября, 6:01
Мантуров: "пакет Яровой" может дать импульс развитию промышленности РФЭкономика и бизнес 3 сентября, 5:35
Китайские законодатели ратифицировали Парижское соглашение по климатуОбщество 3 сентября, 5:24
РЖД допускают возможность появления в РФ частных железных дорогЭкономика и бизнес 3 сентября, 5:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил о росте промышленного производства в РФ на 0,3%. При этом глава государства обратил внимание на то, что этот показатель на Дальнем Востоке составляет 5%.
Выступая на Восточном экономическом форуме, Путин отметил, что РФ поставила перед собой "в полном смысле амбициозную, огромную по масштабам задачу - сделать Дальний Восток одним из центров социально-экономического развития страны, мощным, динамичным и передовым, это один из наших важнейших, общенациональных приоритетов". "Мы видим здесь реальные перемены - первые, но все же значимые и обнадеживающие результаты", - констатировал президент. Для примера он привел рост промышленного производства, который по его данным, составляет более пяти процентов.
"В целом по стране у нас тоже наметился довольно скромный рост - 0,3%", - подчеркнул глава государства.
Путин отметил, что видит растущий интерес политических и деловых кругов Азиатско-Тихоокеанского и других регионов к России на нынешнем Восточном экономическом форуме. Он обратил внимание, что на этот раз во Владивостоке собрались более 3 тысяч гостей из 35 стран мира. По его мнению, предпринимаемые государством усилия по развитию Дальнего Востока интересны зарубежным партнерам, для которых открываются принципиально новые возможности для сотрудничества и реализации перспективных проектов в регионе.
Президент сообщил, что "за прошедший год в регион дополнительно привлечено более 1 трлн рублей инвестиций, запущена реализация более 300 инвестиционных проектов". "Это означает, что предложенные механизмы поддержки бизнеса востребованы", - считает глава государства.