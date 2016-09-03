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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал строить интеграционные экономические объединения без политического диктата, на основе уважения интересов партнеров.
"Убеждены, что эффективна кооперация может строиться только на основе равноправия всех участников, уважения и учета взаимных интересов, без какого-либо политического или экономического диктата, навязывания односторонних решений", - заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Российский лидер отметил, что сегодня в Евразии формируется сразу несколько интеграционных контуров, таких как ЕврАзЭС, ШОС, "они гибко дополняют друг друга, позволяют реализовывать проекты на принципах взаимной выгоды".
По его словам, эта интеграционная сеть, система двусторонних и многосторонних соглашений, в том числе о зонах свободной торговли, может стать основной для формирования "большого евразийского партнерства". В настоящее время Россия вместе с коллегами по ЕврАзЭС вырабатывает консолидированные практические предложения по развитию этой широкой Евразийской интеграции, добавил Путин.
По его словам, интеграция - это "предсказуемые долгосрочные правила, открытость для сотрудничества с другими странами и объединениями, как на Востоке, так и на Западе". "В свою очередь готовы внимательно изучать любые встречные идеи, совместные искать оптимальные решения со всеми, кто заинтересован в таком сотрудничестве", - добавил он.
Путин указал, что проект "большой евразийской интеграции" может быть реализован только в рамках "гибкой, многоуровневой модели с использование новаторских решений в интересах экономического рост и повышения благосостояния населения дальневосточного региона". "Мотором и движущей силой для нашей интеграции должна стать энергия и инициатива бизнеса", - выразил уверенность глава государства.
Ключевой темой повестки дня являются инвестиции. На основных сессиях участники обсуждают, насколько эффективно работают федеральные и региональные механизмы поддержки инвесторов на Дальнем Востоке и как ими может воспользоваться иностранный и региональный бизнес.
Президент РФ также предложил сформировать общее пространство цифровой экономики и поручил правительству РФ составить план такой работы.
"Предлагаем сформировать общее пространство цифровой экономики. Речь идет о создании правовых и технологических условий для электронного взаимодействия. Также прошу правительство России представить конкретный план работы в этом направлении",- сказал Путин.
Как отметил Путин, Евразийская экономическая комиссия уже ведет создание интегрированной информационной системы взаимодействия в сфере транспорта, внешней торговли, таможенных ветеринарных, налоговых и других процедур.
По словам главы РФ, необходимо использовать широкие возможности для развития взаимодействия между государствами и частными компаниями, которые открываются в связи с быстрым развитием цифровых технологий.