Путин: необходимо сформировать группу по разработке проекта энергетического суперкольца

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин предложил сформировать межправительственную рабочую группу по разработке проекта энергетического суперкольца, которое свяжет Россию, Китай, Южную Корею, Японию.

"Поддерживаем инициативу компаний России, Японии, Республики Корея и Китая по созданию энергетического суперкольца, которое свяжет наши страны. Для более быстрой, динамичной реализации этого проекта предлагаем сформировать межправительственную рабочую группу",- сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Как отметил президент, Россия готова предоставить своим партнерам конкурентную в АТР цену на электроэнергию и зафиксировать ее на долгосрочный период.

По словам Путина, Россия также предлагает активнее развивать проекты по сохранению транспортных коридоров. "Мы вот об этом с коллегами, а также о развитии других маршрутов, совсем скоро будем говорить в России на президиуме Госсовета",- сообщил президент РФ.

Вопрос сооружения энергомоста Россия-Япония впервые был затронут в рамках проработки проекта, получившего название "Азиатское суперкольцо". Он был предложен РАО "ЕЭС России" в 1998-2000 годах.

Стоимость проекта оценивалась в $5,6 млрд. Планируется, что поставки в Японию будут осуществляться с расположенных на Сахалине Ногликской ГТЭС, Сахалинской ГРЭС, строящейся Сахалинской ГРЭС-2, Южно- Сахалинской ТЭЦ. Кроме того, в дальнейшем могут быть задействованы расположенные на материке Комсомольская ТЭЦ 1-3, Амурская ТЭЦ, Майская ГРЭС.