"Алроса" и ДВЭУК будут добиваться снижения энерготарифов в Якутии

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. "Алроса" и "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК) подписали в субботу меморандум о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Компании намерены добиваться расширения зоны Единой национальной электрической сети России (ЕНЭС) и снижения энерготарифов в Якутии, сообщила пресс-служба ДВЭУК.

"Документ закрепил намерения сторон по реализации мер, направленных на развитие электроэнергетического комплекса Республики Саха (Якутия) с целью снижения стоимости услуги по передаче электрической энергии для предприятий и общего уровня тарифов для населения в регионе", - говорится в сообщении.

Приоритетными направлениями совместной работы станут системная интеграция технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем Якутии в ЕНЭС, обеспечение внешнего энергоснабжения объектов Накынского месторождения Нюрбинского горно-обогатительного комбината, а также создание инфраструктуры для возможности выхода на оптовый рынок электроэнергии и мощности предприятий АК "Алроса".

"Мы синхронизируем наши действия главными образом для сокращения перечня технологически изолированных энергорайонов на территории Якутии и расширения состава объектов электросетевого хозяйства, подлежащих включению в ЕНЭС на базе созданной ДВЭУК магистральной электросетевой инфраструктуры, - цитирует пресс-служба гендиректора ДВЭУК Дмитрия Селютина. - Эта работа приведет к перераспределению высокой тарифной нагрузки, которую вынуждены нести на себе крупные промышленные предприятия, и создаст предпосылки для экономического роста и повышения инвестиционной привлекательности региона и бизнеса".

По словам президента "Алросы" Андрея Жаркова, предприятия компании имеют "высокую энергоемкость производства и, как следствие, возрастающий уровень потребности в электроэнергии - мощности". "Включение в ЕНЭС и возможный выход на оптовый рынок электрической энергии и мощности будут способствовать не только снижению стоимости услуги по передаче электроэнергии, но и снижению общего уровня тарифов в регионе, в том числе для населения", - приводит пресс-служба слова Жаркова.

Ранее вице-премьер РФ, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев отмечал, что высокая стоимость энерготарифов в регионе формируется из-за больших расстояний, низкой плотности населения и наличия изолированных энергосистем, а это создает трудности для развития экономики. На Дальнем Востоке тарифы за электроэнергию колеблются от 3,34 рубля за киловатт-час до 9,2, при том что средний тариф по стране - 3,19.

О компаниях

АО "ДВЭУК" учреждено в 2001 году с целью антикризисного управления предприятиями энергетики в ряде наиболее проблемных субъектов ДФО. С 2008 года задачей компании является управление проектами опережающего развития энергетической инфраструктуры в регионах Дальнего Востока. Объем инвестиционной программы компании в 2009-2015 годы превысил 69 млрд рублей. Мажоритарный акционер - Российская Федерация в лице Росимущества (владеет 99,9% акций).

В 2010-2014 гг. ДВЭУК построила свыше 1,8 тыс. км магистральных линий электропередачи общей стоимостью более 43 млрд рублей в Западном энергорайоне Якутии. Инфраструктура обеспечивает энергоснабжение объектов трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО), а также потребителей в Мирнинском, Ленском и Олекминском районах республики. С 2015 года ДВЭУК расширяет электросетевую инфраструктуру для покрытия перспективных нагрузок нефтепровода ВСТО и присоединения объектов газопровода "Сила Сибири" (Якутский центр газодобычи).

ПАО АК "Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах. Компания занимается разведкой, добычей и продажей алмазов, ведет добычу на территории Якутии и Архангельской области. В 2015 году компания добыла 38,3 млн карат алмазного сырья, выручка составила 224,5 млрд рублей.