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Госдума должна оперативно рассмотреть закон о снижении тарифов на электроэнергию в ДВФО

Экономика и бизнес
3 сентября, 6:55 UTC+3
Глава государства отметил, что соответствующее решение в результате долгих дискуссий на уровне исполнительной власти уже принято
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что Госдума оперативно рассмотрит закон о снижении тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до средних по стране. "Рассчитываю, что новый состав парламента в первоочередном порядке до конца текущего года рассмотрит закон, который обеспечит снижение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня", - заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Глава государства отметил, что соответствующее решение в результате долгих дискуссий на уровне исполнительной власти уже принято. "В тех регионах, где тариф явно завышен, где он явно является преградой для развития бизнеса, да и ухудшает жизнь граждан, эта ситуация может быть исправлена, должна быть исправлена в самое ближайшее время", - подчеркнул президент.

Он добавил, что инвесторы уже получают прямые госсубсидии для развития инфраструктуры и открытия новых производств. "Сейчас думаем над совершенствованием механизмов поддержки. Инвестор, который самостоятельно построит внешнюю инфраструктуру, должен получить дополнительную поддержку со стороны государства", - считает Путин.

По его словам, одновременно нужно возможность дать компаниям привлекать доступные финансовые ресурсы, чему способствует Фонд развития Дальнего Востока. "Спрос (на средства Фонда) большой. Предприниматели буквально стоят в очереди, - рассказал президент. - И чтобы не тормозить запуск новых проектов, обеспечить их источниками финансирования, нужно, конечно, постоянно думать над вопросом докапитализации Фонда".

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