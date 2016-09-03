Путин предложил обсудить создание инвестплатформ для развития агропрома и других отраслей

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил другим странам подумать о создании инвестиционных платформ для совместного развития сельского хозяйства и других отраслей.

"Предлагаю нашим партнерам из Японии, Республики Корея, других стран подумать о формировании аналогичных (уже действующей при поддержке РФ и Китая) совместных инвестиционных платформ, - заявил он на пленарном заседании Восточного экономического форума. - Они могли бы сосредоточиться на финансировании проектов не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, сфере высоких технологий, в области освоения природных ресурсов".

Уже заработавший в этом году российско-китайский агрофонд глава государства назвал хорошим примером сотрудничества. "Он поддерживает экспортно ориентированные проекты в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, - отметил он. - Уверен, что Дальний Восток с его земельными, морскими ресурсами способен стать одним из ведущих, крупнейших поставщиков качественного, экологически чистого продовольствия для АТР - региона, где живет почти 60% населения нашей планеты".

Путин напомнил, что на ВЭФ уже было подписано соглашение о создании российско-японской платформы по привлечению инвесторов в территории опережающего развития и свободный порт.