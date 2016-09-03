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Власти Колымы намерены создать Свободный порт в Магадане

Экономика и бизнес
3 сентября, 6:59 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС
"Мы подготовили проект. Постараемся, чтобы нас поддержали во внесении изменений в закон об "Особой экономической зоне", - заявил губернатор Магаданской области Владимир Печеный
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный намерен продвигать на федеральном уровне вопрос создания Свободного порта Магадан. Проект изменений в законодательство уже подготовлен, сообщил он в интервью ТАСС на втором Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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"Сейчас Магаданская область - единственный регион Дальнего Востока, где не применяется режим свободного порта. Но это, на мой взгляд, является важным, и мы будем продвигать, чтобы стать Свободным портом Магадан. В этом режиме есть те инструменты, которые нам тоже хотелось бы иметь", - сказал Печеный.

Свободный порт, например, дает право снижения платы по социальному налогу, а в режиме особой экономической зоны (ОЭЗ), которая действует на территории Магаданской области, этой нормы нет. "Поэтому мы подготовили проект. Постараемся, чтобы нас поддержали во внесении изменений в закон об "Особой экономической зоне (ОЭЗ)", чтобы туда внести формат Свободного порта Магадан. То есть мы не будем отказываться от ОЭЗ, а хотим дополнить закон элементами свободного порта Владивосток", - пояснил глава региона.

Второй Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. В нем принимают участие не менее 2,4 тыс. человек, в том числе делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.

Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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