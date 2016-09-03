Власти Колымы обратятся за федеральной помощью в реконструкции трассы до Якутии

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Губернатор Магаданской области Владимир Печеный рассчитывает на федеральную поддержку в реконструкции федеральной автодороги "Колыма", которая связывает регион с Якутией. Она требуется для проведения восстановительных работ на участках, пострадавших от паводка в конце августа, а также для улучшения общего состояния дорожной сети. Об этом в субботу в интервью ТАСС во время второго Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил Владимир Печеный.
"Наша задача, в том числе и федерального уровня, сделать дороги хорошими. Мы рассчитываем, что по результатам разрушений мы будем работать с федеральным дорожным агентством (Росавтодор) с тем, чтобы получить средства на федеральную дорогу "Колыма", - сказал губернатор.
Магаданская область также заинтересована в дальнейшей разработке стратегии железнодорожного сообщения Якутска и Магадана. "Этот проект существует в стратегии развития транспортной системы России. На мой взгляд, это, безусловно, было бы очень здорово, если бы этот проект был реализован, поскольку железнодорожное сообщение с точки зрения надежности, эффективности и экономики важно", - отметил Печеный.
Второй Восточный экономический форум проходит во Владивостоке. В нем принимают участие не менее 2,4 тыс. человек, в том числе делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей.
Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.