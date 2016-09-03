"Сбербанк лизинг" завершит передачу самолетов "Трансаэро" "России" до конца октября

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Сбербанк лизинг" передаст последний самолет "Трансаэро" авиакомпании "Россия" до конца октября. Об этом журналистам сообщил глава Сбербанка Герман Греф.
"Трансаэро" так эксплуатировал наши самолеты, что они были в непригодном состоянии. Мы потратили $19 млн на восстановление парка этих самолетов. У нас большие претензии к "Трансаэро" в этой части, - подчеркнул он. - Последний самолет мы передадим в октябре, три борта мы уже передали авиакомпании "Россия", это дальнемагистральные самолеты", - сказал Греф.
Ранее другой лизингодатель - "ВЭБ Лизинг" - заявил, что до конца сентября передаст четыре самолета "Трансаэро" авиакомпании "Россия" под обеспечение дальневосточных авиаперевозок. Полностью завершит передачу до 1 октября. Все самолеты будут переданы авиакомпании "Россия".
Ранее авиакомпанию "Трансаэро" уличили в так называемой каннибализации: перевозчик снимал запчасти с одних самолетов и ставил на другие.