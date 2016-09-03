ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Сбербанк проработает возможность повышения доступности финансовых ресурсов, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

"Президента заботит недостаточная доступность финансирования, задача сформулирована, как я понимаю, в первую очередь нам и ЦБ, чтобы подумать, что можно сделать, чтобы повысить эту доступность. Задачка нетривиальная, будем думать", - заявил он.

Глава Сбербанка заявил, что банки займут ключевую роль в цифровизации экономики стран АТР.

По словам Грефа, объем сотрудничества РФ и Японии будет расти, следующим шагом может стать расчет в национальных валютах.

"При таком политическом посыле, я думаю, что объем сотрудничества с Японией будет расти и конечно, следующим станет вопрос о переходе на расчеты в национальных валютах", - отметил Греф.