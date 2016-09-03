Законопроект о введении льготного тарифа на электроэнергию для ДВФО будет готов осенью

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Законопроект о введении льготного тарифа на электроэнергию для Дальнего Востока будет готов осенью, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак
"Осенью будет закон принят, нам нужно будет подготовить нормативно-правовые акты. Как только они будут выпущены в рамках принятого закона, так и будут приняты все необходимые решения", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть введен льготный тариф на электроэнергию для Дальнего Востока.
Министр также отметил, что на компенсацию тарифа бюджетные средства не потребуются.
"На самом деле из бюджета ничего не потребуется. Все за счет рынка", - подчеркнул он.
Ранее в субботу президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, выразил надежду, что Госдума оперативно рассмотрит закон о снижении тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до средних по стране.
Глава государства отметил, что соответствующее решение в результате долгих дискуссий на уровне исполнительной власти уже принято.