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Законопроект о введении льготного тарифа на электроэнергию для ДВФО будет готов осенью

Экономика и бизнес
3 сентября, 9:55 UTC+3
По словам Александра Новака, на компенсацию тарифа бюджетные средства не потребуются
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Законопроект о введении льготного тарифа на электроэнергию для Дальнего Востока будет готов осенью, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак

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"Осенью будет закон принят, нам нужно будет подготовить нормативно-правовые акты. Как только они будут выпущены в рамках принятого закона, так и будут приняты все необходимые решения", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может быть введен льготный тариф на электроэнергию для Дальнего Востока.

Министр также отметил, что на компенсацию тарифа бюджетные средства не потребуются.

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"На самом деле из бюджета ничего не потребуется. Все за счет рынка", - подчеркнул он.

Ранее в субботу президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, выразил надежду, что Госдума оперативно рассмотрит закон о снижении тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке до средних по стране.

Глава государства отметил, что соответствующее решение в результате долгих дискуссий на уровне исполнительной власти уже принято.

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